Una "fiera" stilosa e vintage: il video

LUGANO - Un'atmosfera internazionale. Un po' vintage, un po' metropolitana. Moda, fiori, arte, biciclette, food trucks e anche uno spazio per lo yoga. Tutto questo è The Good Pop Up, singolare "fiera" in corso fino a domenica sera presso il Centro Esposizioni Conza di Lugano. Tio/20 Minuti l'ha visitata e ve la racconta in un video.

Ad accoglierci una vecchia Citröen rossa. Stilosa. Poi c'è l'angolo del deejay con musica d'ambiente, c'è il bancone del bar e tutta una serie di postazioni che richiamano da una parte la cultura urbana delle grandi città, dall'altra il benessere. Con, tra l'altro, anche la possibilità di fare un po' di shopping.