Alcune località della Leventina al buio

QUINTO - A causa di problemi sulla linea primaria 16 kV, attualmente l'erogazione di corrente elettrica è interrotta nelle seguenti zone: Ravazzengo, Catto, San Martino e Cassin di Quinto.

Al momento non sono note le tempistiche per il ritorno alla normalità. «I nostri tecnici si trovano sul posto e stanno facendo il possibile per ripristinare la situazione al più presto», informa la Società Elettrica Sopracenerina. La quale si scusa con la popolazione toccata dai disagi e, per motivi di sicurezza, invita la stessa a non avvicinarsi e toccare eventuali fili o cavi elettrici caduti a terra.