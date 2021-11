Sono 57 i nuovi contagi in Ticino

LUGANO - Ancora sopra i 50 casi. Sono 67 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ticino. Ieri ne erano stati comunicati 68. A riferirlo è l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. Anche oggi non si registrano nuove vittime della malattia, come ormai da oltre un mese.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere ci sono oggi 17 pazienti Covid (due in più rispetto a ieri) e tre di loro si trovano in terapia intensiva (come ieri).



elaborazione tio/20minuti

Tra i banchi - Sono due le classi per le quali è stata decisa la quarantena: una presso la Scuola dell'infanzia di Origlio (fino al 18 novembre), l'altra presso la Scuola dell'infanzia di Cadenazzo (fino al 19 novembre).

Nelle case anziani - Anche oggi si registrano due nuovi positivi nelle strutture per anziani in Ticino. Attualmente sono 21 in totale i residenti positivi. Due, attualmente, sono le case anziani con casi di Coronavirus. L'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana comunica anche una nuova guarigione di un residente.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che 238'433 persone, ovvero il 67,9% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose), mentre sono 477'955 le dosi finora somministrate.