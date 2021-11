Rabadan 2022: nessun corteo e nessun Carnevale in città

BELLINZONA - Nel 2020 era stato l'ultimo grande evento organizzato in Ticino. Poi, a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, l'intero cantone era stato costretto a fermarsi. Niente più assembramenti e niente più momenti goliardici con una folta presenza di pubblico. Due anni dopo il principale carnevale ticinese, così come lo conosciamo, non avrà nuovamente luogo. I festeggiamenti potranno però essere proposti dalla Società Rabadan in zona Espocentro e Palabasket.

Non ci sarà dunque la chiusura del centro storico per la creazione della consueta città del Carnevale. E non ci saranno nemmeno i cortei dei bambini (venerdì), delle Guggen (sabato) e quello principale della domenica. Gli esercenti del centro storico potranno tuttavia decidere di organizzare autonomamente delle attività all'interno dei propri locali, nei limiti concessi dalle attuali disposizioni sugli esercizi pubblici e sul Covid e sotto la loro responsabilità.

«Bellinzona è diversa dagli altri poli. Il suo centro non è spopolato e fatto di uffici, ma qui la gente ci vive», ha spiegato il sindaco di Bellinzona Mario Branda in conferenza stampa. Che ha aggiunto: «Sappiamo che c'era grande attesa, ma il Rabadan non è una manifestazione qualsiasi e non può essere paragonata a un concerto o a una partita di calcio o hockey. Chi conosce il Carnevale sa che è un'altra cosa e di questo aspetto abbiamo dovuto tenerne conto».

«È stata una decisione sofferta e giunta dopo una lunga riflessione del Municipio - ha ribadito il sindaco - ma i rischi a livello di sicurezza erano troppo grandi e la situazione epidemiologica non è rassicurante». Il Carnevale della capitale coinvolge infatti tutti: bambini, giovani e famiglie, ma anche anziani e disabili.