L’ambasciatrice di Colombia in Svizzera in visita a Lugano

LUGANO - Un po' di Sud America oggi nel nostro Ticino. L’ambasciatrice di Colombia in Svizzera Sofia A. Gaviria Correa è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Civico. Ad accoglierla, per la Città e il Cantone, erano presenti il sindaco Michele Foletti, i municipali Lorenzo Quadri e Tiziano Galeazzi, il consigliere di Stato Christian Vitta e il granconsigliere Michele Guerra.

Tanti legami - ll sindaco Michele Foletti ha fatto gli onori di casa, sottolineando le buone relazioni diplomatiche ed economiche in essere tra i due Paesi: «La Svizzera e la Colombia intrattengono relazioni diversificate, che spaziano dalla promozione degli scambi commerciali alla cooperazione in ambito culturale e multilaterale. Sono molteplici gli accordi siglati in settori mirati che riguardano in particolare la protezione degli investimenti, le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il libero scambio, la cooperazione scientifica e la tutela dei beni culturali».

Un Ticino in evoluzione - Il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta ha ricordato come il Cantone Ticino, grazie alle sue ottime condizioni quadro, sia un luogo ideale dove fare impresa. Il Cantone sta inoltre lavorando, ha sottolineato Vitta, per realizzare la visione di un Ticino saldamente connesso all’asse dell’innovazione che va da Zurigo a Milano, al fine di consolidare ulteriormente la sua competitività.

Nuovi contatti - L’ambasciatrice Sofia A. Gaviria Correa è giunta a Lugano, per la sua prima visita ufficiale nel nostro cantone, con l’obiettivo di attivare contatti istituzionali e condividere scambi nell’ambito accademico, culturale ed economico, a beneficio delle rispettive comunità. Con lei c'erano inoltre il ministro plenipotenziario e delegato Affari economici Ricardo Vélez Benedetti e il responsabile per la comunicazione e gli affari culturali e accademici Sergio Vélez Pelàez.

Ricchezze da condividere - «Il maggior capitale del nostro Paese», ha detto l’Ambasciatrice, attiva anche nell’ambito della difesa dei diritti umani, «oltre alla biodiversità, alla forza idroelettrica, ai paesaggi naturali e alla multiculturalità, sono le persone stesse. La determinazione dei colombiani, l’attenzione alla formazione, la creatività, la svolta tecnologica e la crescita in molti settori economici degli ultimi anni sono altrettanti punti di forza e di incontro fra la nostra cultura e quella elvetica». Particolarmente vicina alla latinità della nostra regione dove, ha concluso l’ambasciatrice, non percepiamo «barriere culturali», dopo questo primo incontro la delegazione colombiana ha confermato l’impegno a esplorare ambiti di collaborazione con quella ticinese.

Città di Lugano