Scatta l'allerta neve nell'alto Ticino

AIROLO - Le intense precipitazioni attese per la giornata di domani hanno fatto scattare la prima allerta neve della stagione per l'alto Ticino, diramata proprio in questi minuti da MeteoSvizzera.

Lo stato di allerta - di grado 3 (pericolo marcato), che resterà in vigore per 24 ore a partire da mezzanotte - tocca i distretti di Leventina, di Blenio e l'Alta Vallemaggia. Il limite delle nevicate si situerà tra i 1'200 e i 1'500 metri di altitudine, con accumuli da 15-20 centimetri alle quote più basse fino a 30-40 centimetri sopra i 1'800 metri.

La fase più intensa dell'evento, scrive MeteoSvizzera, è prevista tra le 6 di domani mattina e le 18 di domani pomeriggio.

Per i distretti più a sud del nostro Cantone non è invece stata diramata, per ora, alcuna allerta relativa al maltempo.