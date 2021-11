Con le giornate più corte, attenzione alle brutte sorprese

BELLINZONA - Informare la popolazione sui rischi legati ai furti con scasso e ricordare le misure di prevenzione da adottare. È questo l'obiettivo della settima Giornata nazionale per la prevenzione dei furti con scasso, prevista oggi e condotta dalle forze di polizia svizzere, dalla Prevenzione svizzera della Criminalità (PSC) e dalla Sicurezza dell’alloggio in Svizzera (SAS).

Le statistiche mostrano che, a livello nazionale, i furti con scasso e le violazioni di domicilio sono complessivamente in calo. Una tendenza analoga si osserva anche in Ticino dove, dati alla mano, nel 2020 (anno fortemente influenzato dalla pandemia e dai confinamenti decretati dalle autorità) sono stati denunciati 870 furti con scasso rispetto ai 1’240 del 2019 (-30%). Un decremento del tutto simile è stato pure registrato per i furti senza scasso (1’669, -26%) e più in generale per i reati contro il patrimonio (6’634, -22%).

La guardia non va tuttavia abbassata - ammoniscono le forze di polizia - poiché in autunno, quando le giornate si fanno più brevi, i ladri hanno maggior facilità a verificare se le case o gli appartamenti sono occupati con la conseguenza che tra settembre e marzo si assiste, di norma, a un aumento dei cosiddetti "furti al crepuscolo".

Ecco dunque che, per evitare sgradite sorprese, in occasione di questa giornata nazionale di prevenzione la polizia tiene a ricordare alla popolazione le principali misure da adottare. In effetti, il rischio di furto con scasso può essere notevolmente ridotto senza grandi sforzi e con una serie di accorgimenti:

Simulate una presenza tramite un timer o programmando la vostra TV o la radio.

Se notate movimenti sospetti, chiamate immediatamente il 117, rilevando, in presenza di veicoli, il numero di targa e la marca.

Chiudete le porte a chiave, anche durante brevi assenze.

Informate i vostri vicini se siete assenti per più tempo. Il loro occhio attento e vigile può aiutare.

Chiedete un consiglio. Molte forze di polizia, ma anche aziende private, hanno a disposizione consulenti competenti in materia di sicurezza.

Durante la Giornata nazionale per la prevenzione dei furti con scasso, la Polizia cantonale, le Polizie comunali e la Polizia dei trasporti saranno presenti in tutto il Cantone, nelle piazze, vicino ai centri commerciali e nelle vie di grande affluenza per una distribuzione di opuscoli sulla prevenzione contro i furti e per puntuali consigli.