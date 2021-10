Melide investe nell'energia solare

MELIDE - Melide è una località molto soleggiata. Ma soltanto il 3,5% dei tetti dispone di un impianto solare, secondo i dati di Svizzera Energia. Ecco dunque che il locale Esecutivo comunale lancia l'iniziativa “Melide, un posto al sole”, che ha come obiettivo la promozione dell'energia solare.

Con tale iniziativa, il Municipio intende coordinare, supportare e incentivare i privati nella predisposizione di un impianto fotovoltaico. Il progetto prevede di raggruppare i proprietari interessati a posizionare dei pannelli sul tetto della loro abitazione, costituendo un gruppo d’acquisto che grazie al numero elevato di adesioni e alla messa a concorso pubblico, beneficerà di tariffe più interessanti di quelle di mercato. È inoltre previsto un contributo comunale prelevato dal Fondo per le energie rinnovabili (FER).

È prevista una serata informativa per parlare del progetto, in programma l'11 novembre 2021 alle 20.30 nella sala multiuso di Melide in via al Doyro 2.