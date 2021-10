Muore sul bus da Chiasso: ma non si sa chi è

CHIASSO - Non indossava documenti. E nessuno lo ha ancora riconosciuto. Sono in corso ricerche transfrontaliere per stabilire l'identità di un anziano passeggero deceduto a seguito di un malore sull'autobus Chiasso-Como, in territorio di Ponte Chiasso, sabato mattina. Lo riferisce la Regione.

L'uomo - dall'età apparente di circa 75 anni - è stato visto attraversare il confine, e sarebbe salito a Chiasso sul bus diretto all'ospedale Sant'Anna di Como. Non è però noto se questa fosse la destinazione finale dell'anziano, né quali siano le sue generalità. Le autorità italiane avrebbero preso contatto con la polizia ticinese, per verificare eventuali denunce di scomparsa.

Attorno alle 10 l'uomo ha dato segni di un malore, gli altri passeggeri hanno chiamato l'ambulanza che è giunta sul posto tempestivamente, ma non c'è stato niente da fare. La salma è stata collocata nell'ospedale Valduce a disposizione della Procura di Como.