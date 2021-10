Tassisti aggrediti dal branco

LUGANO - Alcuni tassisti sono stati aggrediti da un gruppo di giovani sabato notte in Via Pretorio a Lugano, non distante dalla pensilina. Lo anticipa la RSI, precisando che il Ministero pubblico ha già aperto un'inchiesta che dovrà far luce sulla dinamica e sulle responsabilità delle persone coinvolte nella colluttazione.

Un pestaggio che, come detto, ha coinvolto un gruppo di giovani e dei tassisti che sostavano in quella zona in attesa di clienti. Nella zuffa due persone sono rimaste leggermente ferite e sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

La polizia ha già identificato alcuni dei partecipanti alla rissa, ma per ora non ha ancora effettuato alcun fermo.