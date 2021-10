Ragazzi che si rimboccano le maniche: il video

GORDOLA - La possibilità per i giovanissimi di conoscere i mestieri artigianali. E in parallelo una gara che potrebbe portare alcuni apprendisti talentuosi ai campionati svizzeri delle professioni, in programma a Berna a settembre 2022. Il video di Tio/20Minuti racconta quanto sta accadendo tra giovedì e sabato a Gordola dietro le quinte dei TicinoSkills presso il centro di formazione della Società Svizzera Impresari Costruttori. «Qui i ragazzi delle medie possono davvero vedere come funzionano le varie professioni», evidenzia Sara Rossini, responsabile di TicinoSkills.

Una scelta condivisa anche in famiglia – Un'opportunità enorme per valorizzare le professioni manuali, spesso ingiustamente bistrattate, colta da decine di scolaresche. I giovani, attraverso l'iniziativa "Lasciati sorprendere" possono sperimentare in prima persona pregi e difetti di una ventina di lavori. Dal falegname al pittore. Dall'idraulico al metalcostruttore. Dal muratore all'elettricista. «E nella giornata di sabato – riprende Rossini – ci sarà la possibilità di fare una prova con i propri genitori. È un modo anche per condividere con la propria famiglia un'eventuale scelta».

Viva le donne – Tra un locale e l'altro del centro incontriamo tanti apprendisti motivati. Poche, a dire il vero, le femmine. «Ci sono un po' di pregiudizi verso queste professioni – spiega Rossini –. In realtà possono essere svolte benissimo anche dalle ragazze». Una giovane valmaggese ci racconta quanto sia gratificante lavorare come pittrice. E c'è pure una ragazza che fa il falegname. «Stiamo facendo tanta sensibilizzazione», sostiene Rossini.

La storia del ragazzo svogliato che diventa un asso – Selina Küpfer, portavoce di SwissSkills, pone poi l'accento sull'aspetto della competizione. «Ogni due anni si tengono i campionati delle professioni. I migliori ticinesi se la giocheranno con apprendisti di altri Cantoni. Ci piace ricordare la storia del ticinese Tristan Gottraux che nel 2020 è riuscito a diventare il migliore installatore di impianti sanitari della Svizzera. Il suo è un caso particolare. Non era nemmeno riuscito a finire le medie. Ma ha trovato nell'apprendistato la via giusta per stare bene con sé stesso. Oggi è uno dei nostri ambasciatori. E nei prossimi mesi si giocherà l'accesso ai mondiali di Shanghai».

Il bronzo europeo – E c'è anche un altro ticinese che merita di essere menzionato. «Luca Roma, il vetraio che ha vinto gli SwissSkills 2018 e che settimana scorsa ha vinto la medaglia di bronzo agli EuroSkills di Graz con la nazionale svizzera, lo SwissSkills National Team».