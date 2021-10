Sesso in un vicolo, una donna li filma: «A rischiare è chi ha girato il video»

LUGANO - Al cuor non si comanda. E, a volte, nemmeno alla passione. In preda ai bollenti spiriti, d'altronde, doveva essere la coppia che circa due settimane fa ha deciso di appartarsi a due passi da Piazza Molino Nuovo a Lugano, per consumare un rapporto completo alla luce del sole.

Appartata sì, ma non troppo. Affacciata al balcone, una luganese con la vista su quel vicoletto ha osservato l'intera scena. E l'ha anche filmata, inviandoci il video (che per ovvie ragioni non possiamo pubblicare).

A questo punto la domanda sorge spontanea: è la prima volta che accade? Ma, soprattutto, cosa rischia chi decide di assaporare il frutto dell'amore senza chiudersi tra quattro mura?

Abbiamo posto questi interrogativi alla Polizia cantonale. La risposta, lo ammettiamo, ci ha sorpreso. «In termini generali e in base a quanto descritto, la fattispecie non sembrerebbe configurare un reato» è la risposta che otteniamo. «In effetti - ci viene spiegato -, anche se il comportamento della coppia ha una chiara motivazione sessuale, non appare di principio rivolto a terzi. A livello penale infatti, per configurare il reato di esibizionismo è necessario che l’autore abbia l’intenzione che qualcuno lo osservi durante il suo comportamento (volontà di coinvolgere altre persone)».

Qui di seguito l'articolo di legge:

Esibizionismo

Art. 194 1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.236 2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può esse­re sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

Non si può nemmeno parlare di reati legati alla sfera sessuale: «Anche per quanto riguarda le molestie sessuali - precisa la polizia -, non si intravede l’applicazione della norma penale, poiché pure in questo caso il comportamento della coppia non appare rivolto a terzi».

Qui di seguito l'articolo di legge:

Molestie sessuali

Art. 198 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.

Ma c'è di più. Punibile, in questo caso, sarebbe la signora che ha filmato i due appassionati amanti: «Se la coppia è un po’ appartata in maniera da non essere visibile da tutti, con la nuova giurisprudenza della sfera privata del Tribunale federale chi filma potrebbe rischiare di incappare nell’art. 179 quater CP», viene aggiunto.

Qui di seguito l'articolo di legge:

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’imma­gini

Art. 179quater 207 Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’imma­gini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

In conclusione, se si tratta di due privati, «non è applicabile nemmeno la Legge sull’ordine pubblico (LOrP), in quanto non è prevista una norma che punisce chi offende i buoni costumi».

Insomma, l'amore vince ancora. Questa volta, vista la discutibile location scelta dai due, anche sul buon gusto.