Pioggia abbondante in Ticino, forte vento Oltralpe

LOCARNO - Fra domenica e martedì la regione alpina sarà interessata da forti piogge, accompagnate domenica da favonio tempestoso sul versante nordalpino. MeteoSvizzera ha quindi diramato le relative allerte di livello 3 per alcune zone (in sostanza gran parte del Sopraceneri), di livello due per altre (Moesano, Valle di Blenio e Sottoceneri).

È arrivato l'autunno - Il maltempo è dovuto a una vasta depressione che si è formata sulle Isole britanniche ma che, date le sue dimensioni, determinerà il tempo anche della regione alpina, fin verso martedì. Eventi di questo tipo non sono certo una rarità per il periodo autunnale, quando aria più fredda proveniente dall’Atlantico settentrionale si sposta verso sud ed entra in contatto con l’aria più mite presente sul bacino del Mediterraneo, creando un contrasto termico che può innescare delle precipitazioni anche di una certa importanza.

Precipitazioni sul Ticino e Moesano - Sul versante sudalpino le piogge inizieranno fra sabato sera e la notte su domenica, per poi prolungarsi fino a martedì in serata. Le precipitazioni, inizialmente deboli, andranno gradualmente intensificandosi a partire da domenica in serata. La fase più intensa è attesa fra lunedì pomeriggio e la notte su martedì. Infine le precipitazioni diminuiranno gradualmente nella giornata di martedì.

Le zone più colpite - L’evento toccherà in modo particolare la parte occidentale del Sopraceneri. Entro martedì sera nel Locarnese e in Vallemaggia sono attesi 170–220 mm di pioggia, con punte locali fin oltre i 250 mm. Nel Bellinzonese, in Valle Verzasca, in Riviera e in Leventina sono attesi da 110 a 160 mm. Questi quantitativi hanno dunque giustificato - secondo gli esperti di MeteoSvizzera - l’emissione di un’allerta per piogge di livello 3. Nel resto del Ticino e nel Moesano le precipitazioni dovrebbero essere comprese fra 50 e 100 mm: di conseguenza per queste regioni è emessa un’allerta di livello 2.



MeteoSvizzera

Incertezza - Benché i temporali non saranno l’elemento principale di questo evento di precipitazioni, non si esclude lo sviluppo di qualche locale temporale, in particolare a partire da lunedì in giornata. Non si può al momento nemmeno escludere completamente che le precipitazioni tocchino in modo importante anche il Sottoceneri. Il limite delle nevicate rimarrà attorno ai 3000 metri per la maggior parte dell’evento e calerà solo a partire da lunedì sera verso i 2500 metri. La quasi totalità delle precipitazioni cadrà dunque sotto forma liquida.

Favonio nelle vallate nordalpine - Al Nord delle Alpi sarà il vento l’elemento più significativo, almeno in una prima fase. A partire dalla notte su domenica il favonio si rafforzerà, con raffiche previste di 90-110 km/h alle basse quote, nella valle della Reuss fino a 120 km/h. Con l’avvicinamento di aria più fredda, a partire da domenica sera il favonio perderà gradualmente d’intensità e anche sul versante nordalpino sono attese delle precipitazioni, non solo lungo la cresta principale delle Alpi, bensì anche nelle zone prealpine e sull’Altopiano.