La Città stanzia 6 milioni per acquistare l'IRB

BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona ha deciso di stanziare 6 milioni di franchi per acquistare lo stabile situato in via Vela 6 che dal 2000 ospita una parte dei laboratori dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB). Obiettivo: sviluppare ulteriormente il Polo biomedico cittadino, consolidando la vocazione di Bellinzona quale centro per la ricerca biomedica e primo passo verso la realizzazione nel suo comprensorio del centro di competenza.

Il messaggio municipale licenziato negli scorsi giorni prevede la richiesta di 6 milioni di franchi da stanziare a favore dell’attuale proprietario dell’edificio. Da questo importo sono da dedurre 2 milioni provenienti dal contributo cantonale relativo ai progetti strategici inerenti l’aggregazione (contributo complessivo di 20 milioni). L’investimento netto ammonta quindi a ca. 4 milioni.

Il messaggio (consultabile su www.bellinzona.ch/MM) è stato allestito con clausola d’urgenza in modo da poter concretizzare le trattative entro fine anno e non dover così prolungare il contratto di locazione in cui la Città figura quale conduttrice.