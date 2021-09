Cena senza certificato? «Facciamo a casa mia»

TENERO - Nella sala da pranzo di Chiara Pelossi, a Tenero, da due settimane si celebra uno dei paradossi di questa pandemia. La polemica vaccinale disgrega rapporti, rovina amicizie e ne crea di nuove dal sapore quasi clandestino. È la polarizzazione di cui parlano i sociologi.

L'annuncio sui social - Alla tavola di Chiara il sapore è quello - un po' acido - di pane fatto in casa, torte salate di zucchine e porri, ravioli di riso alle foglie di pandan. La 47enne blogger, di professione consulente alimentare, ha iniziato a organizzare cene «aperte a tutti» a casa propria, da quando nei ristoranti è entrano in vigore l'obbligo di pass Covid. Ha pubblicato un annuncio su Facebook. "Non hai il certificato e vuoi uscire a cena? Vieni da me, ti invito con il cuore".

Non per soldi - Niente biglietto o rimborsi. L'iniziativa andrebbe inserita nel fenomeno del social eating, le cene a domicilio tra sconosciuti diffuse - poco in Ticino - già prima del Covid, qui declinato in chiave "No Pass". L'idea le è venuta «quando mi sono accorta che i miei amici di prima avevano paura a riunirsi per cenare insieme» racconta Chiara. «Avevo voglia di conoscere nuove persone, gente che abbia voglia di stare insieme senza conflitti o discorsi noiosi». E senza certificati.

Un successone - Le reazioni? In pochi giorni il telefono di Chiara è stato sommerso di messaggi. «Ho ricevuto tante richieste da riempire otto serate» racconta. Un successo non privo di critiche, sui social, a riprova di quanto il dibattito pubblico - Vax, No Vax - sia entrato nella vita delle persone. I ristoranti bio e vegan intanto hanno registrato in Ticino un calo dei clienti abituali, tendenzialmente più scettici sul tema vaccini. Alcuni sono andati a casa di Chiara, probabilmente. Anche sei lei precisa che le serate «sono aperte a tutti senza discriminazioni».