Votazioni, le reazioni dei partiti

BELLINZONA - Iniziativa 99% - Il PLRT: «Le cittadine e i cittadini svizzeri, una volta di più, hanno dimostrato di non essere disposti a farsi illudere dalla retorica di lotta di classe della Gioventù socialista (GiSo), ma hanno chiaramente compreso che l’iniziativa – oltre a essere concettualmente sbagliata – avrebbe creato problemi ad un’ampia fetta della popolazione. L’iniziativa non avrebbe infatti colpito soltanto quelli che pretendeva prendere di mira – ossia l’1% più ricco – ma anche imprenditori, PMI, start-up, agricoltori, proprietari della propria casa e piccoli investitori».

La Lega dei Ticinesi esprime la propria soddisfazione per l’affossamento della «disastrosa» iniziativa “99%”, «esempio di fallimentare populismo di sinistra e di anacronistiche velleità di lotta di classe». «L’iniziativa - che mirava a tassare dei soldi immaginari sulla base di un concetto, il “reddito da capitale”, che neppure esiste nel diritto fiscale svizzero - non avrebbe penalizzato solo pochi super ricchi, bensì anche le piccole e medie imprese ed il ceto medio nel suo complesso. Ciò al di là del fatto che mettere in fuga i migliori contribuenti con una fiscalità predatoria è un atto altamente autolesionista: non riempie le casse pubbliche ma, al contrario, le svuota».

Il Partito Popolare Democratico prende atto della bocciatura alle urne dell’iniziativa popolare “Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”. «In Svizzera le imposte e le prestazioni sociali costituiscono già un’importante strumento di ridistribuzione e il capitale, peraltro, è già tassato in modo piuttosto elevato. Se l’iniziativa fosse stata accolta, l’introduzione di nuove tasse avrebbe penalizzato sul lungo termine le piccole e medie imprese».

Matrimonio per tutti - «Con il convincente SI al “matrimonio per tutti”, la Svizzera lancia un segnale chiaro affinché tutte le coppie abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri, siano esse eterosessuali o omosessuali». Per il PLRT, l’apertura al matrimonio per le coppie dello stesso sesso rappresenta «un passo avanti importante e atteso da tempo».

Per quanto riguarda il "Matrimonio per tutti" il PPD prende atto del risultato scaturito dalle urne. «Occorrerà prestare attenzione affinché tale modifica legislativa non porti a nuove richieste per quanto concerne la medicina riproduttiva. Permettendo alle coppie lesbiche di accedere alla donazione di sperma, potrebbe far seguito la richiesta di accedere a una maternità surrogata per le coppie omosessuali di sesso maschile».

Referendum obbligatorio - Il PLRT si è opposto fin dal principio all’introduzione in Ticino dello strumento del referendum finanziario obbligatorio nella Costituzione cantonale. «Di fronte alla volontà popolare, che ha sostenuto il controprogetto, come PLRT vigileremo affinché l’applicazione di questo strumento non diventi un ostacolo allo sviluppo del nostro Cantone, tenendo comunque presente la necessità di investimenti e di equilibrio per le finanze pubbliche, nonché la promozione di progetti in tutte le regioni del Cantone, anche quelle meno popolose».

La Lega dei Ticinesi accoglie con grande favore l’approvazione del Referendum finanziario obbligatorio (RFO). «Il Ticino si dota così di uno strumento collaudato, che già esiste in varie forme in 18 Cantoni. I Cantoni che conoscono il RFO non sono né paralizzati, né retrogradi. Ed i loro cittadini non sono chiamati ossessivamente alle urne. Per contro, le finanze di questi Cantoni sono messe meglio di quelle ticinesi. In Ticino la spesa pubblica è ormai fuori controllo. I ticinesi avranno quindi la possibilità di decidere sulle nuove spese del Cantone».

In merito all’iniziativa popolare “Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali” e al controprogetto del Gran Consiglio il PPD prende atto del risultato ottenuto. «L’augurio è che lo strumento del referendum finanziario obbligatorio indiretto sia di stimolo a Consiglio di Stato e Gran Consiglio a promuovere e approvare investimenti largamente condivisi che evitino inutili contrapposizioni regionali».

Pigioni abusive - Per il PLRT, «Oltre a rappresentare un’inutile ingerenza nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione avrebbe costituito un ennesimo aggravio burocratico ingiustificato. In questo senso il NO popolare alla proposta del PS è da accogliere positivamente. Anche perché in Ticino non viviamo di certo una penuria di abitazioni disponibili, anzi. E questa concorrenza contribuisce a regolare (anche verso il basso) le pigioni».

Il PPD prende atto con soddisfazione del risultato ottenuto per quanto riguarda l’iniziativa popolare “No alle pigioni abusive, Sì alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione”. «Oltre ad aumentare gli oneri amministrativi e burocratici, il formulario di inizio locazione avrebbe agito da disincentivo nel rinnovo del parco immobiliare, il tutto senza portare un reale beneficio agli inquilini, sui quali probabilmente sarebbero ricaduti anche i costi della misura».

Legittima difesa - Per il PLRT, la ripetizione del voto sull’iniziativa popolare sulla legittima difesa ha portato le cittadine e i cittadini ad accettare il testo, che «solleva certamente temi ed episodi molto delicati». Da tenere sotto stretta osservazione nell’applicazione della legge, secondo il PLRT, dovranno ora essere «i possibili scenari di abuso del concetto stesso di legittima difesa, affinché non si scivoli verso una pericolosa tendenza alla “giustizia fai da te”».

La Lega dei Ticinesi è molto soddisfatta per l’approvazione dell’iniziativa a sostegno della legittima difesa. «Il Sì popolare è giunto malgrado l’informazione governativa a dir poco tendenziosa e l’ostruzionismo dei media e dei partiti, che ha impedito il dibattito sulla proposta. La novità approvata è forse modesta all’atto pratico, del resto il margine concesso dal diritto cantonale è assai limitato. Il gesto politico di sostegno alle vittime di un’aggressione è comunque importante. La Lega continuerà a battersi anche a livello federale per un fattivo potenziamento del diritto alla legittima difesa; in particolare di quella di chi è stato aggredito nella propria abitazione da delinquenti senza scrupoli».

Per quanto riguarda l’iniziativa popolare “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”, il PPD conclude: «L’augurio è che l’introduzione della nuova misura non agisca da incentivo a farsi giustizia da sé, avocando il diritto della legittima difesa quale azione concessa dalla legge, forte del previsto rimborso per chi dimostra in sede giudiziaria di aver agito, appunto, per legittima difesa».