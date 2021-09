Il carnevale torna stasera in chiave covid-safe, un evento test in vista di febbraio

CHIASSO - Aperitivo, grigliata e musica fino a tarda notte. Al Palapenz è tutto pronto. In chiave estiva, dalle 17:30 alle due di domani mattina, sono previsti festeggiamenti in maschera. Il Comitato Direttivo del Nebiopoli propone la serata come prova generale di quello che sarà il prossimo vero carnevale.

Per accedere basterà essere muniti di certificato Covid e documento d'identità. L'evento sarà diviso fra due spazi, un esterno e l'altro interno. Il primo ospiterà la discoteca per i nostalgici delle feste al chiuso, mentre il giardino è pensato, come riferisce il Comitato in un comunicato, «sia per godersi il bel tempo che per trasmettere tranquillità a chi è preoccupato in questo momento a partecipare ad una festa all’interno». Una volta mostrato il proprio certificato, sarà possibile, per chi lo volesse, togliere la mascherina protettiva.

L'evento è pensato come un test «proprio perché permetterà di testare quelli che saranno gli standard per l’edizione 2022 che come abbiamo già annunciato in passato Nebiopoli è intenzionato ad organizzare a formula piena». Ma ciò che preoccupa gli organizzatori è il fatto che «allo stato attuale molti gruppi, carri e guggen non hanno ancora preso una decisione al fatto di partecipare ai cortei nel 2022». Per Nebiopoli, se questo evento riuscirà, l'ultima sfida da fronteggiare sarà la pianificazione dei cortei: «aspettiamo però in questo senso che arrivino anche le decisioni degli altri carnevali della Svizzera Italiana per poter avere quindi una strategia comune».