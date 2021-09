Il Governo ha respinto tutti i ricorsi per l'aeroporto di Agno

LUGANO - Il Consiglio di Stato ha risposto picche ai ricorsi presentati contro la prima e la seconda decisione del Municipio di Lugano, in seguito al concorso per il futuro dell’aeroporto di Agno. La decisione è di una settimana fa. In marzo tre delle sei cordate che avevano concorso lo scorso settembre alla “call for interest” si erano opposte alla decisione del Municipio di Lugano. Nonostante il Gruppo di lavoro incaricato di giudicare e scegliere i progetti migliori avesse fatto cadere la propria decisione sul progetto “Amici dell’aeroporto”, la Città alla fine di gennaio di quest’anno aveva sovrapposto una scelta politica. Sono due, aveva comunicato il Municipio, le cordate con cui vorremmo iniziare a trattare. Quella scelta dal Gruppo di lavoro e quella da noi selezionata, ovvero la cordata dell’imprenditore Stefano Artioli. Il capofila dell’altra, “Amici dell’aeroporto”, è l’ex Ceo di Oreal, Sir Owen-Jones.

Nelle settimane successive, dopo una serie di polemiche per i tempi e le decisioni del Municipio, giunse clamorosa una notizia. Lo stesso Esecutivo di Lugano, di fatto ammettendo il pasticcio, propose ai concorrenti di azzerare parte della procedura fin lì adottata. Si riparta, così propose, dall’apertura delle buste contenenti i progetti giunti per il concorso. Si riparta, ha proposto il Municipio con una lettera inviata ai concorrenti lo scorso maggio, dal novembre 2020. Va bene il concorso, vanno bene le cordate che hanno partecipato ma alcune procedure vanno rifatte daccapo. Anche contro questa decisione sono giunti due ricorsi o, meglio, uno dell’avvocato bellinzonese Tuto Rossi in rappresentanza sia della cordata Northern Lights sia del gruppo Team Lug. Quest’ultimo vede alla testa l’avvocato Nicola Brivio con la socia di cordata Raffaella Meledandri. La Northern ha come capofila gli imprenditori Damian Hefti e Andrea Burkhardt.

Riassumendo: i primi ricorsi (di fatto contro il ripescaggio Artioli e le modalità con le quali le comunicazioni sono state date) sono stati presentati da Northern, Team Lug e Skn (un gruppo di imprenditori indiani). La Northern nella sua opposizione ha sostenuto l’annullamento dell’intera procedura: “È un appalto diretto camuffato”.