La palestra accetta «anche chi è senza pass»

CASTIONE - Senza pass? Nessun problema. Oggi è scattato in tutta la Svizzera l'obbligo di certificato Covid per le attività al coperto, e centinaia di bar e ristoranti hanno manifestato il proprio dissenso. Chi tenendo la serranda abbassata, chi glissando sui controlli.

Ma qualcuno ha scelto una "terza via" e tra questi sembra esserci anche la palestra Gymnasium di Castione. In una mail inviata ai soci, il centro fitness pubblicizza attività aperte a «tutte le persone che lo desiderano, indiscriminatamente».

La palestra - si legge in una mail - offre «alternative per chi non ha un pass e non intende effettuare dei test». Insomma il messaggio è piuttosto chiaro: vaccinati o no, le porte sono aperte. La comunicazione è ancora più precisa: «Per partecipare ai corsi di gruppo, per accedere alla fisioterapia, al centro estetico, al centro dimagrimento, ai di servizi personal training non sarà necessario alcun pass».

Una scappatoia? La legge federale prevede sanzioni fino a 10mila franchi per le aziende che non si adeguano alla decisione governativa, e la chiusura temporanea dell'attività. Il proprietario della palestra contattato dalla Regione ha spiegato che il messaggio si riferisce a dei trattamenti di salute, per cui è prevista un'eccezione. Alla domanda se si tratti di un escamotage, ha assicurato di no: «Cerchiamo soluzioni che permettano a tutti di tenersi in forma, ritengo che questo sia un diritto legittimo di ogni persona» ha dichiarato.