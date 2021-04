Niente Sportissima quest'anno, tornerà nel 2022

BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica l’annullamento dell’edizione 2021 di Sportissima, manifestazione promossa con la collaborazione dei Comuni di Bellinzona, Biasca, Capriasca, Chiasso e Lugano, della Società VIGOR Ligornetto e del Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero.

Il DECS, d’intesa con gli organizzatori e partner locali, ha preso questa decisione in considerazione dell’attuale situazione sanitaria e delle limitazioni per le grandi manifestazioni, che non consentono di preparare questo avvenimento al meglio, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano Sportissima (eventi in luoghi pubblici con libero accesso, partecipazione di migliaia di persone, offerta di discipline sportive che comportano vicinanza o contatto, attività collaterali impossibili da svolgere, ecc.).

Una manifestazione di questa portata presupporrebbe già ora la presa di contatto con le numerose società sportive coinvolte e la definizione dei piani logistici e dei programmi d’attività, cosa che nel contesto e con le odierne prospettive incerte non è purtroppo possibile fare.

Gli organizzatori sono comunque pronti e motivati a riproporre Sportissima nel 2022, assicurando sin d’ora l’entusiasmo e il clima di festa che l’hanno sempre caratterizzata.