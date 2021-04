Coronavirus in Ticino: 34 nuovi positivi, ma nessun decesso

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati altri 34 casi di Coronavirus (ieri erano 57, mentre sabato 85). Non si segnala però nessuna nuova vittima. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale facendo il punto sulla situazione epidemiologica nell'odierno aggiornamento.

Negli ospedali - Sono invece 2 i nuovi ammessi nei nosocomi ticinesi, mentre 6 persone hanno potuto essere dimesse e rientrare ai loro domicili. I pazienti ricoverati perché affetti da SARS-CoV-2 sono ora 85, in calo rispetto agli 89 di ieri e ai 90 di una settimana fa. Sono 16 i pazienti che si trovano nell'unità di terapia intensiva.

Da inizio pandemia - Dal 24 febbraio 2020, giorno in cui si è rilevato il primo caso, sono 31'941 i ticinesi che sono risultati positivi al virus, mentre si contano 984 decessi totali.

Vaccini - L'ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale nel nostro Cantone, risalente a mercoledì, segnala che il 9,9% della popolazione ha ora ricevuto entrambe le dosi di vaccino, ed è quindi completamente immunizzato, mentre il totale delle dosi somministrate si eleva a 99'245.

Quarantene e isolamenti - Stando ai dati di venerdì 23 aprile, 545 persone si trovano in isolamento per aver contratto il virus, mentre 751 sono in quarantena per aver avuto contatto con persone poi risultate positive o per essere rientrate da Paesi a rischio secondo gli standard dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Tutto tranquillo nelle case di riposo - L'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana) comunica che non ci sono nuovi residenti positivi.

Tra i banchi - C'è una nuova scolaresca in confinamento, segnala il Decs, e si tratta di una classe della scuola elementare di Savosa. In totale, si contano ad oggi 6 classi in quarantena, tutte di scuola elementare e scuola dell'infanzia.



Tio/20minuti

