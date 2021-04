Test di massa al via anche in Ticino

«In caso di sintomi si ricorda che bisogna sottoporsi a test PCR (tampone nasale mandato in laboratorio) da effettuare presso il proprio medico o tramite appuntamento dall'hotline nei check point. Per chi non ha sintomi è possibile fare il test rapido o il test fai da te.

Il test autodiagnostico è uno strumento raccomandato in situazioni con un certo rischio di contagio ma con persone non a rischio. In pratica per avere dei contatti con altra gente. Ma si tratta di una fotografia del momento. È importante ricordare che il test è un elemento supplementare al rispetto delle raccomandazioni di base».