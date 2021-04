Rinnovate i vostri documenti, se non volete rischiare di dover aspettare

Documenti scaduti Caricamento in corso ... I tuoi documenti (carta d'identità o passaporto) sono scaduti? Sì, ma per ora non li rinnovo: tanto dove vuoi che vada? Sì, e ho già preso un appuntamento per il rinnovo Sì, è scaduta la carta d'identità allora uso il passaporto Sì, è scaduto il passaporto allora uso la carta d'identità No, ma scadranno a breve No, ho ancora molto tempo Non ne ho idea [{"keyQ":"q_8krdj2q"}] Vota Risultati I tuoi documenti (carta d'identità o passaporto) sono scaduti? Sì, ma per ora non li rinnovo: tanto dove vuoi che vada? 8% (84 voti) 8% Sì, e ho già preso un appuntamento per il rinnovo 4% (47 voti) 4% Sì, è scaduta la carta d'identità allora uso il passaporto 3% (32 voti) 3% Sì, è scaduto il passaporto allora uso la carta d'identità 3% (35 voti) 3% No, ma scadranno a breve 13% (140 voti) 13% No, ho ancora molto tempo 64% (676 voti) 64% Non ne ho idea 4% (43 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1507020,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1164883","title":"Documenti scaduti","questions":{"q_8krdj2q":{"a":{"a_dz1cuj":"Sì, ma per ora non li rinnovo: tanto dove vuoi che vada?","a_kthfo":"Sì, e ho già preso un appuntamento per il rinnovo","a_sqt97":"Sì, è scaduta la carta d'identità allora uso il passaporto","a_iuaxa5":"Sì, è scaduto il passaporto allora uso la carta d'identità","a_stq5bb":"No, ma scadranno a breve","a_75i0uj":"No, ho ancora molto tempo","a_stzqdb":"Non ne ho idea"},"q":"I tuoi documenti (carta d'identità o passaporto) sono scaduti?","t":"0"}}}

BELLINZONA - «Toh, il mio documento d'identità è scaduto». A quanti sarà capitato negli scorsi mesi di accorgersi che carta d'identità o passaporto andrebbero rinnovati? E quanti hanno rinunciato, pensando che «tanto con questa pandemia al momento non si va da nessuna parte»? Beh, non siete gli unici.

Nel corso dell'ultimo anno sono infatti molte le persone che non hanno rinnovato il passaporto né la carta d'identità, come fa sapere oggi il Dipartimento delle istituzioni. Una situazione dovuta proprio al fatto che con la pandemia i viaggi all'estero sono molto diminuiti, a causa delle restrizioni in vigore nei paesi di destinazione come pure delle misure introdotte in Svizzera per il rientro.

Ma non appena le misure di contenimento si allenteranno, come già appurato la scorsa estate, la voglia di viaggiare si rifarà sentire e saranno in molti ad attivarsi per l'ottenimento di nuovi documenti d'identità, osservano ancora le autorità cantonali. Che invitano quindi a verificare già sin d'ora la validità dei propri documenti d'identità e se del caso organizzarne il rinnovo con sufficiente anticipo. Questo per evitare possibili disagi e permettere una pronta evasione delle richieste.

Per il rinnovo è sufficiente effettuare la richiesta online o contattare il Centro di registrazione più prossimo al proprio domicilio (Bellinzona, Lugano, Mendrisio, Locarno o Biasca). «Durante l'imminente periodo estivo potrebbero infatti verificarsi attese più lunghe per ottenere un appuntamento rispetto al momento attuale» conclude la nota.