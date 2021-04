Riprendono le attività culturali nelle biblioteche cantonali

BELLINZONA - In linea con le recenti disposizioni federali, a partire da questa settimana le Biblioteche cantonali torneranno a proporre, oltre all’accesso alle sale di lettura e di studio, alle postazioni di consultazione delle banche dati e alle sale giornali, una propria offerta di attività culturali (conferenze, presentazioni, incontri e mostre). Servizi e attività culturali che vengono naturalmente garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza definite da un piano di protezione a tutela dell’utenza e del personale. Gli spazi accoglieranno un numero ridotto e controllato di utenti e sono prescritte le consuete norme, il distanziamento, l’uso della mascherina, la messa a disposizione di disinfettanti, il tracciamento ecc.

È in via di definizione un calendario che prevede conferenze e incontri distribuiti anche nel periodo estivo, sul modello di quanto già proposto nel 2020. In particolare le quattro sedi cantonali ospiteranno anche quest’anno, in collaborazione con la Divisione della cultura e degli studi universitari, una rassegna di incontri con scrittori che si terranno in esterno, nei parchi adiacenti agli Istituti.

Novità nei servizi delle Biblioteche cantonali - In occasione dell’entrata in vigore di un nuovo Regolamento di gestione delle Biblioteche cantonali, è introdotta una formula agevolata per il prestito interbibliotecario da biblioteche svizzere che hanno sede fuori dal territorio cantonale: dal 1 maggio 2021, gli studenti potranno approfittare di questo servizio al prezzo ridotto di 6.- franchi per libro ordinato. Dal 1 gennaio di quest’anno è peraltro in atto la generalizzazione del prestito interbibliotecario gratuito per tutti gli istituti che sorgono sul territorio cantonale.

Ha riscontrato inoltre un notevole successo l’implementazione della tecnologia di autoprestito a radiofrequenza nelle Biblioteche cantonali di Mendrisio e Lugano; due terzi delle operazioni vengono ora effettuate ricorrendo a questa modalità. La sede di Bellinzona mette infine da qualche settimana a disposizione un sistema di riconsegna notturna e festiva del materiale prestato, attraverso un box collocato all’esterno dell’edificio.