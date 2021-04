Ennesimo scempio sulla "spiaggia dei bimbi"

TERRE DI PEDEMONTE - Rifiuti ovunque, anche in mezzo alla natura. Ormai non si contano più i gesti di maleducazione nei luoghi pubblici. E la scusa della pandemia regge fino a un certo punto. Anzi, non regge proprio. L'ennesimo scempio è stato immortalato da una mamma nel comune di Terre di Pedemonte, nella zona in cui si incrociano i fiumi Maggia e Melezza.

«Uno schifo – racconta la donna –. Questa è una zona in cui veniamo anche con i bambini. Sono senza parole». Il classico festino del sabato sera, senza lieto fine.

Il posto in questione è situato dietro al campo di calcio di Tegna ed è molto frequentato anche dai giovani. La domanda però è una sola: cosa ci vuole a portarsi appresso un sacchetto e a non lasciare in giro una simile mole d'immondizia?

Lettore Tio/20Minuti