Coronavirus in Ticino: 35 casi e un decesso

BELLINZONA - Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Ticino (che risale al 25 febbraio 2020, con il primo caso accertato), nel nostro cantone sono sinora stati confermati 31'472 contagi di coronavirus. Sono 35 quelli registrati nelle ultime ventiquattro ore, come si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali.

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture sanitarie ticinesi, attualmente sono 90 i letti occupati da pazienti col Covid (ieri erano 86). Di questi, 16 si trovano in cure intense. Sempre nelle ultime ventiquattro ore, sono stati effettuati 5 nuovi ricoveri. Nessun paziente è invece stato dimesso.

Sul fronte dei decessi, oggi si segnala una nuova morte legata al coronavirus. Oltre a quella odierna, negli ultimi sette giorni in Ticino ne sono state registrate due. Il numero complessivo delle persone decedute sale così a 982.

Una classe in quarantena a Savosa - Se fino a ieri il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), segnalava il confinamento di due classi (una della Scuola elementare di Lugano Monte Brè-Cassarate e una della Scuola elementare di Monte Carasso), oggi se ne aggiunge un'altra: si tratta degli allievi di una classe della Scuola elementare di Savosa. In tutto il Ticino si contano 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

Zero casi e zero decessi nelle case per anziani - Nelle case per anziani ticinesi continua il trend positivo: anche nelle ultime settantadue ore, nelle strutture non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus e tantomeno nuovi decessi. Al momento nessuno degli ospiti è malato di Covid, come fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).

Da oggi si mangia in terrazza - Nel frattempo in tutta la Svizzera scatta una nuova fase di riaperture. Da oggi sono, in particolare, nuovamente accessibili le terrazze di bar e ristoranti. Ed è anche ammessa l'apertura di palestre e cinema. Annunciando gli allentamenti, lo scorso mercoledì il consiglio federale aveva sottolineato che «la situazione resta fragile», spiegando però che «il rischio è sostenibile». La decisione di riaprire è stata presa tenendo conto dell'avanzamento della campagna di vaccinazione (al momento sono 732'812 le persone completamente vaccinate) e del ritmo relativamente lento con cui stanno aumentando, in tutto il paese, i ricoveri.

Oggi le autorità cantonali ticinesi hanno ricordato che la decisione del Consiglio federale è giunta «nonostante un quadro epidemiologico che rimane delicato». Da qui l'invito alla popolazione di attenersi «a tutte le disposizioni delle autorità» e a dimostrare ancora «uno scrupoloso rispetto delle norme di comportamento».