Urne chiuse, è iniziato lo spoglio

Al via il conteggio dei voti per le elezioni comunali. A Bellinzona e Lugano astensionismo oltre il 40 per cento

Le elezioni più anomale della storia recente del Ticino sono arrivate - quasi - al traguardo. Dopo un anno di rinvio, oggi alle 12 le urne elettorali si sono chiuse negli 88 comuni interessati. Un totale di 1 488 candidati per i municipi e 5 306 per i consigli comunali sono con il fiato sospeso, ad attendere un risultato che - sempre per l'anomalia dettata dal Covid - arriverà con il contagocce. Per i comuni più grossi l'esito è atteso non prima di lunedì.