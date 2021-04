A Chiasso il 94% ha votato per corrispondenza

Il record della partecipazione finora è a Melide, dove hanno votato il 74,4 per cento degli aventi diritto. «Un risultato che fa uscire vincitore il Comune nel suo insieme» commenta il sindaco uscente Angelo Geninazzi. «Una percentuale in linea con le scorse votazioni, e che conferma come Melide sia un comune in salute e pronto anche in futuro a tenere in mano le redini del proprio destino».