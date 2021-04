Elezioni comunali, il countdown è iniziato

BELLINZONA - Ancora poche ore per far sentire la propria voce. Fino a mezzogiorno di oggi è in effetti ancora possibile consegnare le proprie schede di voto presso i comuni. Nel corso del pomeriggio si conosceranno le composizioni di esecutivi e legislativi di tutti i comuni minori. I risultati dei quattro principali poli ticinesi, Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio, saranno invece pubblicati solo domani. Questo ritardo è dovuto al minor impiego di personale nello spoglio dei voti imposto dalla pandemia.

Dopo 5 anni dalle ultime elezioni comunali, un anno in più rispetto alla norma a causa dell'avvento del Covid lo scorso anno, i ticinesi torneranno a scegliere i rappresentanti dei rispettivi consigli comunali e municipi. Le elezioni coinvolgeranno 88 comuni ticinesi e vedono la partecipazione di un totale di 1'488 candidati per i municipi e 5'306 per i consigli comunali.

Elezioni tacite - Essendo pervenute tante candidature quanti i seggi a disposizione, le elezioni si svolgono invece tacitamente nei comuni di Paradiso, Prato Leventina e Vernate, e, unicamente per il municipio, a Quinto.

Le eccezioni - Nel nuovo Comune di Val Mara le elezioni avverranno invece in forma differita. I membri del Comune di Verzasca sono stati eletti in forma combattuta il 18 ottobre 2020. Ad Astano l’elezione del Municipio è stata invece prorogata per mancanza di candidature.

Rappresentanze - Il candidato più giovane alle elezioni comunali 2021 è appena 18enne, nato il 1°aprile 2003, e concorre per il consiglio comunale di Lugano, mentre il più anziano è un 92enne, nato il 6 febbraio 1929, in lizza per il consiglio comunale di Locarno. La percentuale femminile tra i candidati si attesta al 26,81% per i municipi e al 30,53% per i consigli comunali.