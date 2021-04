Boom di persone in difficoltà al Tavolino Magico

CADENAZZO - Più 15%. È un incremento preoccupante quello registrato dall’Associazione Tavolino Magico nell’ultimo anno, che riguarda il numero di persone in condizioni di povertà a loro rivoltasi. Un dato che mette in evidenza il forte impatto della pandemia sulla stabilità economica dei ticinesi e che spinge l’Associazione a cercare nuovi spazi per la distribuzione degli aiuti, in particolar modo nel luganese e nel locarnese.

Il Gran Consiglio al Tavolino Magico - Ieri il Presidente del Gran Consiglio Daniele Caverzasio ha reso visita al Centro logistico e di smistamento dell’Associazione a Cadenazzo, ringraziando per il lavoro svolto e sottolineando la stretta collaborazione, soprattutto nell’ambito formativo e professionale, tra Tavolino Magico e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento del Dipartimento sanità e socialità.

Una mano tesa per 3’000 persone - L’Associazione è attiva a livello nazionale e salva ogni anno dal macero tonnellate di derrate alimentari in perfetto stato di conservazione, distribuendole in tutto il Paese a persone in stato di bisogno. Attualmente, l’Associazione è presente sul territorio cantonale con ben 15 centri di distribuzione, dove, grazie all’impegno di circa 300 volontari, consegna settimanalmente beni di prima necessità a circa 1’000 nuclei familiari, per un totale di circa 3’000 persone.

Gran Consiglio