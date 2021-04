La quarantena (mancata) fa arrabbiare i genitori

PREGASSONA - Un allievo positivo su tredici: poi un altro, un altro ancora. Sette in totale, ma la classe non va in quarantena. È una decisione che ha creato qualche malumore, quella adottata dall'Ufficio del medico cantonale alle scuole elementari della Gerra a Lugano, al rientro dalle vacanze pasquali. Tanto che il comitato dei genitori ha scritto una lettera di lamentele al Decs.

«Non riteniamo giusto il modo di procedere della scuola» lamenta un membro del comitato. «I genitori delle altre classi non sono stati avvisati. Inoltre, non sono state prese misure di confinamento sufficienti». La prima positività risale al 3 aprile. Poi le vacanze: prima di rientrare sui banchi, la classe interessata viene sottoposta a uno screen-test (volontario) che dà in totale otto esiti positivi (sette allievi e un insegnante).

Per gli allievi contagiati è scattata la quarantena obbligatoria fino a domenica 18 aprile, ma l'Ufficio del medico cantonale non ha deciso una quarantena di classe. Attualmente, come si legge sul sito del Decs, solo una classe del Liceo di Mendrisio è in quarantena (fino al 12 aprile) e non si segnalano nuove misure.

«Sarebbe stato meglio disporre un test su tutti gli allievi della scuola» lamenta una madre che ha deciso di non inviare la propria figlia a lezione, questa settimana. «Non voglio che si ammali. I bambini giocano fra di loro, anche tra compagni di classi diverse, mi dispiace ma non mi sento sicura».

Il Decs dal canto suo ha comunicato lunedì mattina ai genitori la decisione del medico cantonale: «Considerato che gli allievi positivi appartenevano tutti a una medesima classe e che nel periodo di potenziale contagiosità si trovavano già in quarantena, l'Ufficio del medico cantonale non ha reputato necessario estendere l'indagine ambientale ad altre classi dell'istituto scolastico né prendere ulteriori misure».

Avvisare della situazione anche i genitori delle classi non coinvolte, prosegue il Dipartimento, avrebbe comportato una violazione della privacy. «Gli allievi che non ricevono comunicazioni da parte della direzione scolastica non sono coinvolti dalle quarantene» ricorda il portavoce Pietro Snider. «Devono quindi proseguire normalmente l'attività scolastica in presenza».