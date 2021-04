Una Pasqua all'aria aperta (nonostante la pandemia)

LAVERTEZZO - C'è chi ha scelto una passeggiata per le strade di uno dei centri cittadini ticinesi. Altri hanno invece preferito le valli o le cime dei monti. Fatto sta che in molti hanno approfittato di questa Pasqua soleggiata per trascorrere la giornata all'aria aperta.

Tra le mete c'era anche il Ponte dei Salti a Lavertezzo, la scenografica località situata in valle Verzasca (guarda la gallery fotografica). Località dove, come in diversi altri luoghi ticinesi, in vista del periodo pasquale è stato introdotto l'obbligo di mascherina.

Affolate anche le strade di Lugano, dove sul lungolago è stato allestito il mercatino nell'ambito dell'evento Pasqua in Città (vedi anche in questo caso la gallery). La manifestazione sta avendo luogo sotto il vigile occhio della polizia, che controlla il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Tipress