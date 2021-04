La Pasqua ha conquistato la città

LUGANO - È vero, c'è un po' di vento. Ma la temperatura della giornata odierna è più che gradevole. Comincia quindi nel migliore dei modi il weekend pasquale. A Lugano con le proposte di Pasqua in Città.

Con il lungolago chiuso al traffico, la strada è ora il regno di pedoni... e bancarelle. Da stamani e fino a lunedì 5 aprile in riva al lago è infatti stato allestito l'ormai tradizionale mercatino di Pasqua. Mercatino che quest'anno è stato spostato sul lungolago per garantire le distanze sociali.

Per i più piccoli è inoltre stata organizzata una caccia al tesoro, che si tiene da oggi fino a lunedì 5 aprile, dalle 11 alle 17 in Piazza Manzoni. Si tratta di un percorso a tappe in cui è necessario risolvere degli indovinelli. Per prendere parte alla caccia è necessario iscriversi sul portale my.lugano.ch.

Foto tio/20minuti