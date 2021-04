La strafottenza del soldato senza mascherina

LUGANO - Una brutta scena di arroganza e strafottenza ha avuto luogo ieri a bordo di un treno proveniente da Friborgo e diretto in Ticino. L’episodio avrebbe potuto indignare solo qualche civile a bordo del convoglio, se Instagram non avesse fatto da grancassa al video che ha ripreso l’accaduto ed è stato postato sul social.

Cosa si vede? Un manipolo di giovani militari ticinesi, almeno cinque o sei, tutti seduti, ma a volto scoperto. Senza mascherina. Un momento anche goliardico, se ci si limita al soldato che fa il saluto militare a un superiore di passaggio nel corridoio e poi dice: «Questo era tenente, non ci c...ga».

Il peggio è arrivato dopo, quando su Instagram una persona ha commentato: «Già non pagate il biglietto, almeno potreste mettere la mascherina». Ricevendone come risposta dal soldato smascherato un «tanto siamo militari, non ce ne frega un c...o».

Non si può fare di tutti i militari un fascio, ci mancherebbe, ma la divisa e il branco confermano la loro capacità di stimolare nell'essere umano il meglio o il peggio dei comportamenti. Come in questo caso.

