«Le varianti sono più contagiose anche tra i bambini»

Dopo che nelle strutture ospedaliere ticinesi era stato registrato un netto calo dei pazienti col Covid, a partire dall'inizio di marzo i numeri sono tornati a crescere (attualmente sono 89 le persone ricoverate, di cui 10 in cure intense). L'aumento riguarda anche i contagi giornalieri, che di recente sono in più occasioni tornati sopra i cento. Resta invece molto basso, fortunatamente, il numero dei decessi. Ora non mancano i timori per il forte afflusso turistico per il weekend pasquale.

Lo ha confermato il medico cantonale Giorgio Merlani, che in un odierno incontro coi media ha fatto il punto della situazione epidemiologica nel nostro cantone: «Dopo la seconda ondata e un periodo di relativa stabilità, nelle ultime settimane i valori sono di nuovo in salita». Attualmente il tasso di replicazione del virus è attorno a 1,2 (quindi ogni persona ne contagia più di una, portando a un aumento delle nuova infezioni).

Sul fronte dei ricoveri si constata invece un abbassamento dell'età. Un abbassamento, questo, dovuto al fatto che le fasce vulnerabili della popolazione sono nel frattempo state vaccinate. La variante britannica è comunque più pericolosa - ha osservato Merlani - pertanto le persone più giovani che contraggono la malattia possono fare un decorso più grave. «Lo si osserva nelle ospedalizzazioni».

L'invito alla popolazione è quindi di restare prudenti. Anche in vista del weekend pasquale. Merlani ha allora ricordato che i test sono gratuiti anche per le persone senza sintomi (questi vanno però effettuati in farmacia, non negli ospedali o nei checkpoint). L'unico test che resta a pagamento è quello PCR necessario per un viaggio.

E sempre a proposito di test, a partire dal prossimo 7 aprile nelle farmacie sarà disponibile quello fai-da-te. Ma attenzione: funziona diversamente rispetto al test “tradizionale” e soprattutto è meno affidabile. Va quindi impiegato soltanto se non si hanno sintomi. «Non deve essere una sicurazza assoluta» ha sottolineato il medico cantonale.

Con l'arrivo dei test fai-da-te, le autorità sanitarie cantonali intendono comunque lanciare un progetto: in un determinato giorno, tutta la popolazione ticinese sarà invitata a testarsi. «Questo progetto potrebbe fare la differenza nell'attuale andamento epidemiologico». Se ne saprà di più nelle prossime settimane.

La diffusione delle varianti del virus ha reso la malattia più contagiosa anche tra i bambini, come ha detto da parte sua la dottoressa Lisa Kottanattu, caposervizio dell'Istituto pediatrico della Svizzera italiana (IPSI). E infatti nelle scuole i casi sono aumentati. «Ma abbiamo la fortuna che sono aperte e che con i piani di protezione si può andare avanti» ha sottolineato Merlani. Nelle scuole non saranno comunque effettuati test di massa, in quanto la strategia attuale si sta dimostrando efficacie: in presenza di un caso positivo viene avviata un'indagine ambientale, dalla quale «solo raramente emerge un ulteriore caso positivo».