Spariscono dal giardino, li ritrovano 4 giorni dopo a 2.300 metri

FAIDO - Spariscono dal giardino di casa. Vengono ritrovati quattro giorni dopo, allo stremo delle forze, a 2.300 metri di altitudine. Disavventura a lieto fine per i due cani di Michelle Lombardi, 20enne di Chiggiogna (Faido), di professione camionista. Per recuperarli, lassù sul Motto Crostel, al confine tra Leventina e Valle di Blenio, è stato necessario l'intervento di un elicottero. «Sono stati quattro giorni da incubo – ammette la 20enne –. Di notte non ho chiuso occhio. Io pensavo già che non avrei mai più ritrovato le mie bestioline».

«Abbiamo subito pensato ai boschi» – Laila è un meticcio di 10 mesi, un po' golden retriever, un po' maremmano. Deejay invece è una setter inglese tricolore di quasi 5 anni. «Sono sparite settimana scorsa, di lunedì mattina, mentre il mio compagno faceva dei lavori all'esterno della nostra abitazione. Nessuno in paese ci ha saputo dare indicazioni. Chiggiogna è a 672 metri di altezza. Non così in alto. Visto però che nessuno le aveva notate, abbiamo subito pensato che Laila e Deejay potessero essersi dirette nei boschi».



Due sagome nella neve – Michelle fa scattare ogni genere di allarme. Fa appelli sui social, in radio. Ovunque. Invano. Fino alla giornata di venerdì. A quel punto, un escursionista di Corzoneso, che sta facendo pelli di foca nella zona del Motto Crostel, scorge due sagome nella neve. Inizialmente pensa a due lupi. Poi, avvicinandosi e vedendo che si tratta di due cani, si ricorda di quell'appello visto qualche giorno prima sui social e recupera così il numero di telefono della persona che lo aveva lanciato.



Il contatto e la foto – «Questo signore, che si chiama Germano Gianella e che desidero ringraziare tantissimo, mi ha dunque contattata. Inviandomi anche due immagini scattate col cellulare. Non ci potevo credere. Laila e Deejay erano vive». A quel punto, la 20enne e i suoi famigliari coinvolgono la Heli Rezia, che metterà loro a disposizione un elicottero. «Il momento del ritrovamento è stato davvero commovente. Deejay era sfinita, denutrita. Ancora 24 ore e probabilmente sarebbe morta. Anche Laila faceva fatica a reggersi in piedi. Sono cani abituati ad andare in montagna. Ma non so davvero come possano essere finiti in quel posto così lontano».

Il destino del signor Gianella – Chiusura simpatica sul curioso destino del signor Gianella, tra l'altro attivo per il Club Alpino Svizzero, sezione di Biasca. «È partito da Leontica, in Valle di Blenio, per poi ritrovarsi su un elicottero e atterrare a Chiggiogna, in un'altra valle. Alla sera l'ho riportato a casa io. Ero stanchissima. Ma anche estremamente sollevata. Non scorderò mai questa persona».

Foto di Guido Sterlini