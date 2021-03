Cartellonistica vandalizzata nella capitale

BELLINZONA - Il 18 aprile si avvicina e la campagna per le elezioni comunali 2021 è entrata nel vivo più che mai. I volti dei candidati spuntano da ogni dove, nei quartieri, sui bus, alle fermate. Ognuno con il suo slogan. Ma non mancano i vandalismi, tra "baffetti" disegnati sui volti, denti anneriti e frasi storpiate.

Questa notte a Camorino - e in altri quartieri di Bellinzona - qualcuno si è divertito a gettare a terra la cartellonistica e staccare i manifesti. La segnalazione arriva da Pietro Ghisletta, candidato PPD. Ma a suo dire il suo non è l'unico preso di mira, ci sono anche (almeno) quelli di Fabio Käppeli (PLR) e Simone Orlandi (UDC).

Il vandalismo sulla pubblicità delle Comunali colpisce un po' ovunque. Qualche giorno fa anche a Mendrisio qualcuno si era preso la briga di scrivere "che schifo" sul cartellone dei candidati Roberto Pellegrini e Alessio Allio (gruppo Lega dei Ticinesi, UDC e UDF).

Ovviamente non è possibile risalire ai responsabili, ma Ghisletta solleva un dubbio: «Quelli vandalizzati sono tutti di candidati giovani». A lui era già successo la scorsa settimana di ritrovarsi con baffi e orecchie da coniglio su un manifesto a Sementina. «Quando non siamo presenti si sente il solito ritornello che “ai giovani la politica non interessa” - commenta -, ma quando ci mettiamo a disposizione, diamo fastidio». In conclusione, quindi, incoraggia a «un utile scambio di idee» anziché i gesti di vandalismo.

Fabio Käppeli, dal canto suo, sottolinea la «bella solidarietà tra candidati di partiti diversi». Chi si è recato sul posto quando è arrivata la segnalazione, stamattina, si è infatti occupato di mettere a posto non solo il suo cartellone, ma anche quello degli altri. Il candidato PLR oggi festeggia il suo compleanno. «Non me l'hanno di certo rovinato - commenta -. Alla fine non è nulla di grave, ma è un gesto davvero fastidioso e che si commenta da solo. Saranno dei buontemponi che non hanno niente da fare».

Al momento non risulta che qualcuno abbia deciso di sporgere denuncia.

Pietro Ghisletta