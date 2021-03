Un assaggio di (quasi) estate prima di Pasqua

LUGANO - A osservare dalla finestra il grigiore di questo sabato forse non si direbbe, ma il mese di marzo ci saluterà regalando giornate dai contorni quasi estivi.

Già a partire da lunedì, le colonnine in Ticino saliranno fino alla soglia dei 20 gradi in pianura. E nei giorni successivi, stando al bollettino di MeteoSvizzera, si andrà ancora più in alto, arrivando a sfiorare in più occasioni la giornata estiva. Ovvero, quella - per definizione - con una temperatura sopra i 25 gradi; quindi una decina in più rispetto alla norma stagionale.

Le massime più elevate sono attese nei principali centri del Sopraceneri nelle giornate di mercoledì e giovedì, che promettono di oscillare tra i 24 e i 25 gradi, mentre tra Luganese e Mendrisiotto ci si fermerà uno o due gradi sotto. Lo scarto delle temperature tra giorno e notte sarà invece molto marcato nei primi giorni, con le minime a 5-6 gradi, ma andrà a ridursi nella seconda metà della settimana.

E a Pasqua?

Se da lunedì a venerdì il tempo sarà indubbiamente piacevole, con il sole a farla da padrone, è più difficile invece fare previsioni sul tempo che ci aspetterà per il lungo weekend di Pasqua. Il bollettino di Locarno Monti anticipa la possibilità di qualche rovescio e, in generale, di meno sole, ma l'attendibilità - considerata la distanza temporale - resta tuttavia ancora bassa.

Toccherà quindi avere qualche giorno di pazienza ancora per sapere se nell'uovo pasquale troveremo o meno anche l'ombrello.