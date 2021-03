Coronavirus: in Ticino altri 89 casi, ma nessun decesso

BELLINZONA - Altri 89 casi di coronavirus. Ma nessun decesso. Sono questi i principali dati relativi all'andamento della pandemia in Ticino nelle ultime ventiquattro ore, come emerge dal consueto bollettino giornaliero delle autorità sanitarie cantonali.

Nelle strutture sanitarie ticinesi, attualmente sono ricoverati 67 pazienti col Covid (ieri erano 66), di cui 8 si trovano in cure intense (nessuna variazione rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore negli ospedali sono stati registrati 10 nuovi ricoveri, mentre 9 persone sono state dimesse.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Ticino, che risale a ormai oltre un anno fa, sono stati accertati complessivamente 29'788 contagi. Le morti legate al coronavirus sono invece sinora 972.

Case per anziani: oltre un mese senza contagi - Nelle case per anziani ticinesi, dove da tempo è stata completata la campagna di vaccinazione tra residenti e personale, la situazione resta sotto controllo. È ormai da oltre un mese che all'interno delle strutture non si registrano né nuovi contagi né decessi legati al Covid-19. Lo si evince dagli odierni dati dell'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). L'ultimo contagio risale allo scorso 7 febbraio, l'ultima morte al 1. febbraio.

Un'altra classe in quarantena - Alla scuola elementare di Morbio Inferiore è scattata una quarantena di classe (fino al 2 aprile 2021). Lo fa sapere oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). In tutto il cantone - dove si contano 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali - sono attualmente 12 le classi in confinamento.