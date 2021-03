«Troppi scrocconi sono spuntati dalle Magic Box»

LUGANO - Le chiamano Magic Box perché chi le acquista non sa esattamente che cibo invenduto troverà nella scatola. L’idea di contrastare lo spreco alimentare attraverso l’app “To Good To Go” (“Troppo buono per essere buttato”) ha conquistato anche il Ticino (vedi il riquadro sottostante). Forse troppo, creando talvolta smodate aspettative negli utenti.

L'abbandono - Tra i 140 partner ticinesi dell’applicazione (tra grande distribuzione, ristoranti, pasticcerie e negozi di alimentari), fa infatti rumore l’abbandono - annunciato sui social - della gastronomia Delaf 27, in via Stefano Franscini 27 a Lugano. Un nome esotico che in realtà rimanda alla mazza, il maiale insalamato, del nonno (“de l’af”, dell’avo nel dialetto dell’Alto Ticino).

Evitato lo spreco - Sono nati il 27 luglio 2020. In piena pandemia dunque e possono definirsi una gastronomia all’avanguardia. Ma la digitalizzazione dà e la digitalizzazione prende. «Fin dall’inizio abbiamo sempre ammirato “To Good To Go” - spiega Federica, compagna di chi ha fondato il negozio -. Grazie a TGTG abbiamo evitato di buttare tanto cibo e aiutato diverse persone a sorridere in un momento difficile».

Un esercito a scrocco - Poi? Sono arrivati quelli che Federica non esita a definire scrocconi. E maleducati. «Siamo una gastronomia sul target medio-alto, per cui anche i prodotti in scadenza sono una leccornia. Eppure...». Eppure? «C’è stato chi mi ha detto “cos’è questa m…?”. Abbiamo dato via a prezzi stracciati panettoni da 40 franchi, eppure la gente si lamentava. Qualcuno si è anche fatto rimborsare la Magic Box da TGTG».

«Ma solo freschi» - Il vero fraintendimento dello spirito dell’iniziativa si sarebbe presentato sul prodotto fresco, di giornata. «Mi è capitato di cucinare i pizzoccheri al mattino e ricevere email per sapere se li avrebbero trovati nella Magic Box la sera - racconta Federica -. Possiamo mantenere, con il sigillato, il cibo fresco per cinque giorni. Perciò va bene la svendita, ma dal terzo giorno se vedo che non va». A chiedere prezzi stracciati à la carte, puntualizza, «non era la minoranza, ma un buon 90 per cento degli ordini via TGTG. E mai che, in negozio, acquistassero qualcosa di non scontato».

Lavorare con la pandemia - Alla fine hanno disdetto l’affiliazione, per «non essere ostaggio di questa parte di clientela». Non è però un rifiuto della via digitale alla vendita. Come se la passa un’azienda nata sotto il Covid? «È dura - ammette Federica -. Non c’è massa negli uffici e non basta più lavorare sul pranzo per le 10-15 persone del circondario. Vorremmo puntare maggiormente sull’online e sulla vendita in Svizzera interna».

Tira il tele-aperitivo - Se il bilancio del lockdown resta negativo, non mancano però le opportunità da cogliere. «Stiamo lavorando bene sul catering. Vanno le Box tipo business. Ci sono società che ordinano per fare l’aperitivo su Zoom con i collaboratori in telelavoro. E poi funzionano anche gli aperitivi in monodose per gruppi ridotti». Comunque, conclude, «con la pandemia la gente è cambiata. È più aggressiva, si lamenta e tira sul prezzo».