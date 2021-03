Un anno di rock made in Morcote

MORCOTE - Era nata per gioco durante il primo lockdown, ma da quel 9 aprile Radio Morcote - la prima radio rock ticinese fondata dal deus ex machina degli speaker Grant Benson e dalla sua compagna di vita ed esperta in comunicazione Daniela Moroni (vedi box)- ne ha fatta di strada. «Siamo stati i primi nella storia - sottolineano da Morcote - a essere riusciti a far espatriare dalle fredde acque del Mare del Nord al lago di Lugano, Radio Caroline, la radio rock più famosa al Mondo, con un evento carico di emozioni e ricordi»

Quell'emittente nata «per non impazzire in coppia e come mezzo attraverso cui ricostruire quel senso di comunità spezzato» compirà infatti presto un anno e lo farà proponendo diverse novità. «Oggi però - precisa Daniela - è solo il momento di dire grazie gridandolo ad alta voce e con tutto il fiato che abbiamo. Emozionati e grati per averci accolto, supportato e averci permesso di crescere e contribuire a implementare la comunità rock In Ticino e in tutta la Svizzera, siamo davvero riconoscenti all’intero territorio, alle aziende che investono in noi, alla stampa, agli sponsor e alle istituzioni oltre a ogni singola persona per ciò che ci ha donato e ciò che continua a fare».

E proprio per essere ancora più vicini al Ticino, Radio Morcote International, annuncia l’ingresso nel suo Rockin’ Team di quattro anime profondamente rock e fieramente ticinesi: Estella Patelli, Claudio Mollekopft, Eros Girardi e Oliver Pepper. «Festeggeremo il nostro primo anno di vita insieme a loro e a tutto il team che ha reso possibile questo traguardo: Bruno Indelicato da Zurigo, Chris DiMatteo, con il suo programma jazz da Los Angeles, Dj Romo in onda da Basilea, Enda Caldwell da Dublino e tutti i giornalisti di FSN, l’agenzia stampa statunitense che realizza le news internazionali», concludono da Radio Morcote International.

La scheda dei fondatori e i primati raggiunti: GRANT BENSON: Grant Benson Classe ’63, è uno speaker radiofonico con una carriera trentennale nel mondo del broadcasting internazionale. Tra le sue collaborazioni: Radio Caroline, la radio pirata che lanciò tra i vari gruppi musicali i Beatles e i Rolling Stones e che ispirò il film “I Love Radio Rock”, Radio 105 ed RTL 102.5, il principale network radiofonico italiano. Ha ricoperto l’incarico di direttore dei programmi di Radio 105 a Zurigo nonché è stato CEO di Musica 100.9 a Montecarlo. Oggi continua a esercitare la sua professione portando avanti numerose consulenze radiofoniche in tutto il mondo, l’ultima in corso con David Knopfler ex dei Dire Straits. DANIELA MORONI: Esperta PR, ufficio stampa, e organizzazione di eventi, ha lavorato con i più grandi brand a livello internazionale. Pittrice e creatrice di murales, ha partecipato a numerosi vernissage, esponendo le opere che realizza. Si è scoperta speaker radiofonica insieme a Grant Benson, con il quale condivide il programma radiofonico On the Road. I PRIMATI: - È la prima Radio Rock nata in Ticino - È la prima radio al mondo ad aver fatto espatriare la più famosa radio pirata della storia, Radio Caroline, dai mari del nord all’estero e precisamente in Svizzera. Il programma rock condotto da Grant Benson, il 27 giugno 2020, in onda su entrambe le radio, ha riscosso un successo planetario al punto tale che l’appuntamento si è ripetuto una seconda volta (ottobre 2020). Per questo motivo e molte altre affinità con Radio Caroline, Radio Morcote International è stata definita dalla stampa la radio pirata del Ceresio. - È stata premiata da TicinoTurismo come una delle milgiori iniziative nate in Ticino durante il lockdown 2020.

