Le ruspe sui fiori di via Besso

LUGANO - La prima "vittima" è stata una camelia. Al suo posto, da oggi c'è una spianata di terriccio. E intorno gli alberi superstiti (per poco) esplodono in un pianto di fiori e di protesta.

Il Comune di Lugano non poteva scegliere momento peggiore, probabilmente, per iniziare il cantiere della nuova pensilina dietro la stazione FFS. Mentre la primavera adorna i giardinetti della retrostante via Besso, e i passanti si godono lo spettacolo della fioritura, oggi gli operai hanno cominciato il lavoro di taglio per sgombrare la strada alle ruspe, che davanti all'ex posteggio Pestalozzi creeranno una rotonda per i bus.

Le foto, scattate dall'associazione Besso Pulita e pubblicate sui social, hanno suscitato indignazione tra gli abitanti del quartiere. Contro il progetto, ricordiamo, era stata lanciata una raccolta firme a cui hanno aderito 1800 persone.

«I giardinetti sono un luogo prezioso e vissuto dalla popolazione» ricorda il presidente Ugo Cancelli, che in Consiglio Comunale si è opposto «fino alla fine» alla creazione di un secondo terminale della TPL dietro la Stazione. «I danni in termini di viabilità saranno enormi, senza contare che viene meno uno spazio verde che, per quanto piccolo, era importantissimo e le reazioni della gente lo dimostrano».

Il Consiglio comunale ha approvato, su proposta di Cancelli, la realizzazione di un altro giardinetto nelle immediate vicinanze. «L'esecutivo non voleva concedere nemmeno quello» ricorda il consigliere comunale PLR. «Alla fine uno spazio andrà trovato, ma passerà comunque molto tempo». Si parla di 4-5 anni. E altrettante primavere, che in via Besso passeranno senza fiori.

foto Besso Pulita