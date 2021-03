Nelle ultime 24 ore altri 72 contagi in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati accertati 72 nuovi contagi di coronavirus. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Si arriva così a quota 29'460 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che è scattata il 25 febbraio 2020.

Anche oggi fortunatamente nel nostro cantone non si registrano nuovi decessi. Sinora sono 971 le persone morte per cause legate al Covid-19.

Negli ospedali ticinesi sono al momento ricoverati 69 pazienti positivi al coronavirus (ieri erano 73), di cui 6 nei reparti di cure intense (nessuna variazione rispetto al giorno precedente). Nelle ultime ventiquattro ore - come si evince ancora dal bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia - sono state ricoverate 8 persone, mentre ne sono state dimesse 12.

Nessuna nuova quarantena di classe - Nelle scuole ticinesi non sono state ordinate nuove quarantene di classe. Ma sono attualmente dieci quelle in confinamento (vedi lista sotto). In tutto il Ticino, lo ricordiamo, si contano 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.