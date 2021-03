Guy Parmelin è in visita in Ticino

«Quando una decisione è stata presa da un organo, non significa che bisogna continuare a discutere, soprattutto in un periodo di crisi - aggiunge Gobbi -. Oggi abbiamo avuto modo di esprimere il disagio della popolazione tutta, non solo dei giovani. Per chiusure e limitazioni delle libertà. Limitazioni che perdurano ormai da 100 giorni per alcune attività. Quello che abbiamo espresso come autorità cantonali sono espressione di questo disagio, visto anche nel resto della Svizzera. Il Consiglio federale ne è cosciente e chiede uno sforzo».