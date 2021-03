«Da quasi un anno aspetto il rimborso del biglietto aereo»

Volo annullato Caricamento in corso ... Anche tu sei ancora in attesa di un rimborso per un biglietto aereo? Sì, da svariati mesi Sì, ma si tratta di un volo recente No, l'ho ottenuto No, non avevo previsto viaggi No, il mio viaggio è andato in porto [{"keyQ":"q_66u6vs"}] Vota Risultati Anche tu sei ancora in attesa di un rimborso per un biglietto aereo? Sì, da svariati mesi 27% (189 voti) 27% Sì, ma si tratta di un volo recente 1% (4 voti) 1% No, l'ho ottenuto 27% (191 voti) 27% No, non avevo previsto viaggi 40% (283 voti) 40% No, il mio viaggio è andato in porto 6% (40 voti) 6% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1499259,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1144427","title":"Volo annullato","questions":{"q_66u6vs":{"a":{"a_myhkpa":"Sì, da svariati mesi","a_84iii":"Sì, ma si tratta di un volo recente","a_ayfnlj8":"No, l'ho ottenuto","a_t5qzyp":"No, non avevo previsto viaggi","a_17hk8b":"No, il mio viaggio è andato in porto"},"q":"Anche tu sei ancora in attesa di un rimborso per un biglietto aereo?","t":"0"}}}

BELLINZONA / ZURIGO - Tutto era pronto per la partenza. Anche i biglietti aerei erano già stati acquistati. Ma poi a causa della pandemia di coronavirus il viaggio è stato annullato. Sono in molti coloro che nel corso dell'ultimo anno hanno dovuto quindi rinunciare a un volo oppure rivedere i propri piani a causa di collegamenti cancellati o restrizioni sanitarie in vigore nei vari paesi.

Un'esperienza, questa, vissuta anche da un ticinese che lo scorso giugno avrebbe dovuto partire per Brindisi. Nella città pugliese si celebrava il matrimonio di una sua amica. Ma il viaggio è poi saltato. E a lui non è restato altro che rivolgersi a Swiss per richiedere il rimborso del biglietto aereo. Si parla di un importo di circa ottocento franchi per un volo di andata e ritorno da Zurigo. Nel frattempo è passato quasi un anno e dei soldi non c'è ancora nessuna traccia. «Inoltre, dallo scorso dicembre la compagnia aerea ha anche smesso di rispondere alle mie e-mail» ci racconta il viaggiatore ticinese.

Sono milioni i passeggeri in tutto il mondo che negli scorsi mesi sono rimasti a terra a causa della pandemia. Una situazione che ha toccato l'aviazione in generale. E soltanto Swiss, tra gennaio 2020 e marzo 2021 ha trattato oltre 1,5 milioni di richieste di rimborso, versando un importo complessivo di circa 812 milioni di franchi, come ci fa sapere una portavoce della compagnia. In sostanza, la filiale elvetica di Lufthansa ha evaso il 99% delle pratiche. C'è però quell'1% che è ancora in attesa. Si parla di migliaia di viaggiatori. Al momento i tempi di elaborazione per le singole richieste - fa comunque sapere la compagnia - si sono normalizzati a un livello prepandemico.

Ma come mai Swiss non è ancora riuscita a evadere tutti i rimborsi, nemmeno quelli che risalgono a svariati mesi fa? «Si tratta di casi più complessi» afferma la portavoce, parlando - a titolo d'esempio - di collegamenti aerei con scalo che coinvolgo anche compagnie partner. Ritardi si registrano anche quando è necessario chiarire con il cliente la modalità di pagamento per il rimborso. La compagnia osserva comunque che non si arriverà mai a zero, in quanto nel frattempo arrivano le richieste per voli cancellati in questo periodo.