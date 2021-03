Stop anche al sushi da Como, la dogana italiana dice “basta”

PONTE CHIASSO - "Abiti nella zona di Chiasso, Balerna, Mendrisio o Lugano? Abbiamo una bellissima notizia per te. Se non puoi venire da noi, ti raggiungiamo noi alla dogana con il tuo sushi preferito". Così recita la campagna lanciata a inizio marzo da un noto locale di Como, frequentatissimo dai ticinesi. Un invito rivolto alla clientela ticinese, che può ritirare l'ordine alla dogana di Chiasso "tutti i giorni a pranzo alle 13:15 e a cena alle 20:15". Ma tanto non è durata. Perché l'Agenzia delle dogane italiana ha deciso di vietare formalmente il passaggio di consegna del cibo d’asporto.

Di sushi al confine si era già parlato dalle parti di Ponte Cremenaga, Fornasette e Ponte Tresa. Quando il Municipio di Monteggio aveva denunciato la situazione a polizia, Cantone, Confederazione e servizi doganali. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) aveva reagito prevedendo la presenza di personale anche nelle ore serali per preservare «la sicurezza della popolazione e la corretta gestione della viabilità nell’area doganale». Ora "il problema" viene affrontato anche a Chiasso e dalla parte italiana.

Lo scorso weekend, infatti, pare che l'offerta da parte del noto ristorante di Como abbia attirato orde di ticinesi in dogana, stando a La Provincia. La Dogana di Como li ha definiti «ingiustificati assembramenti di cittadini provenienti dalla Svizzera». E - così come aveva già fatto l'AFD - ha voluto precisare che l’area doganale non è idonea per essere utilizzata quale zona di scambio di merce. Quindi, d'ora in poi non sarà più possibile la consegna di sushi (e altre pietante take away) al confine.

Luca Pignanelli, dirigente dell’Ufficio delle dogane di Como, ha spiegato a La Provincia che «gli spazi doganali sono asserviti esclusivamente al servizio di dogana per il transito dei flussi turistici o dei lavoratori frontalieri e per consentire, quando richiesta, l’erogazione di servizi». E ha aggiunto: «In nessun caso possono essere considerati un punto di ritrovo o di consegna di merce».

Rien ne va plus, dunque. Il sushi, chi lo vuole, dovrà ordinarlo in Ticino. «Pur comprendendo le difficoltà di molti operatori del territorio legate alla pandemia e ai divieti di spostamento - ha concluso Pignanelli -, non può passare il messaggio che soluzioni alternative border line consentano di aggirare i divieti posti soprattutto a tutela della salute pubblica».

