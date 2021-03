Navigazione: senza Consorzio e ora pure senza CCL

LOCARNO - Le trattative su futuro del Consorzio Navigazione sono ancora in corso. Eppure, SNL (Società navigazione Lago di Lugano) ha deciso di disdire l'attuale CCL. Lo comunicano i sindacati SEV, UNIA e OCST. «Ci mancava anche questa - commentano -. Di sicuro così facendo SNL mette le mani avanti qualora il Consorzio dovesse proseguire oltre la fine di marzo».

I dipendenti attivi sul Lago Maggiore - come noto attualmente licenziati e in attesa di riassunzione a inizio Consorzio - hanno preso atto di questa notizia e chiesto per mezzo dei sindacati il ritiro della disdetta. Il CCL può infatti essere prolungato di un ulteriore anno. L’attuale CCL, negoziato presso l’Ufficio cantonale di conciliazione, è infatti in scadenza per il 31.12.2021. Ma se nessuna delle due parti inoltra disdetta, proseguirà tacitamente per un ulteriore anno.

Per i sindacati «bisogna finalmente dare stabilità al servizio di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore». E concludono: «Speriamo onestamente di non dover assistere al triste spettacolo dello scarica barile delle colpe sul mancato raggiungimento di un accordo sul Consorzio».