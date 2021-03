Manifestazione in stazione: la condanna di autorità e mondo politico

Il corteo non autorizzato è andato in scena oggi dopo le 18 alla stazione di Lugano. Sul posto decine di agenti

LUGANO - «Autodeterminazione e ribellione. Contro patriarcato, razzismo e islamofobia mascheriamoci tutti». Così recitava il volantino sul corteo organizzato dal Csoa (centro sociale autogestito) Il Molino ieri presso la stazione di Lugano. Che è finito in scontri con la polizia in tenuta antisommossa. Immagini che hanno fatto il giro del web, suscitando perlopiù sdegno.

Il sindaco di Lugano, Marco Borradori, ha voluto affidare a Facebook la sua riflessione: «Protesta in nome della democrazia... Ma quale democrazia? - scrive - . Il concetto di democrazia e libertà di queste persone, come dimostra l'idea di protestare contro un voto popolare, è assai diverso da quello della nostra comunità». Si tratta, infatti, di «una manifestazione non autorizzata, degenerata nello scontro con la Polizia e nel tentativo di occupare i binari ferroviari (con susseguenti disagi al trasporto pubblico e ai viaggiatori....)».

Anche Tiziano Galeazzi si è espresso sui social, definendo lo «scontro tra "autogestiti" e forze dell'ordine» come «atti vergognosi e incivili che per troppo tempo son stati tollerati in questa Città». Ecco perché per il deputato UDC «anche sul piano cantonale vanno urgentemente prese delle misure» per non più «tollerare questa mancanza di civiltà e di dialogo».

Raoul Ghisletta, dal canto suo, sottolinea come la «manifestazione anarchica» sia stata «pacifica per un'ora sul piazzale antistante la stazione FFS Lugano». Ma è poi «degenerata in assurdi scontri contro la polizia vicino ai binari, che hanno causato paura e disagio agli utenti dei mezzi pubblici per un paio di ore». Anche il deputato socialista definisce «inaccettabile vedere un mini corteo con tanto di striscione caricare un cordone della polizia antisommossa vicino a un binario. Cosa si vuole ottenere con simili idiozie?». E aggiunge: «Il sindaco di Lugano è incavolato, ma lo siamo tutti. Però per favore non sostituiamoci ai magistrati e lasciamo definire a loro le responsabilità penali degli individui, che pagheranno per i reati commessi. Così funziona un paese civile e maturo».

Lorenzo Quadri (Lega), che sui "molinari" non ha mai mancato di esprimersi, anche questa volta non si è limitato: «I brozzoni cosiddetti autogestiti hanno passato ogni limite. Föö di ball! Sgomberare l'ex Macello!». E non ha mancato di definire i manifestanti «sedicenti “autogestiti”, odiatori e violenti». Criticando pure «i kompagnuzzi che si sciacquano la bocca con “il rispetto della legalità”» e «l’ente pubblico» che «continua a permettere a questa foffa di occupare illegalmente uno stabile di proprietà dei cittadini luganesi».

La Polizia cantonale, dal canto suo, ieri sera ha parlato di «manifestazione non autorizzata» e di «alcuni manifestanti» che «hanno creato disordini e lanciato a più riprese oggetti in direzione degli agenti». Tutti i manifestanti sono stati controllati e in seguito rilasciati e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.