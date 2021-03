In Ticino altri 67 contagi e un decesso

BELLINZONA - Ancora numeri in crescita sul fronte del Covid in Ticino. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67 nuovi positivi e un decesso. Lo rende noto il medico cantonale nel suo bollettino giornaliero.

Sale così a 28 442 il totale dei contagi nel nostro cantone dall'inizio della pandemia, a 962 quello delle vittime. Dopo un mese di febbraio in discesa, con una media settimanale sempre al di sotto dei 50 casi, da inizio marzo la curva è tornata lentamente a salire.



I contagi in Ticino settimana per settimana

Sono 4 i pazienti ricoverati in ospedale tra lunedì e martedì per sintomi gravi dovuti al virus. In totale, sono 58 i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 6 in cure intense. Hanno nel frattempo lasciato gli ospedali altre 4 persone.

Il tasso di positività è del 7 per cento, su 777 tamponi effettuati. L'indice di riproduzione del virus invece - aggiornato al 19 febbraio - è di 1,13. Al momento 353 persone si trovano in isolamento perché risultate positive e altre 583 sono sottoposte a quarantena obbligatoria. Tra questi rientrano gli allievi di 8 classi delle scuole elementari, medie e superiori. L'elenco - consultabile sul sito del Decs - è stato aggiornato oggi con una quarantena di classe alle Commercio di Locarno.

Prosegue intanto la campagna vaccinale, con un totale di 44 274 dosi somministrate. Sono 19 162 le persone che hanno ricevuto la seconda dose, mentre 5950 solo la prima.



La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Ticino settimana per settimana

