Uno striscione sul castello: «Non siamo nel medioevo»

BELLINZONA - «Non siamo più nel medioevo». Uno striscione barricadero, poco galante e poco gentile, quello comparso questa sera tra le guglie di Castelgrande tra gli sguardi dei passanti.

Nella festa delle mimose e della galanteria una tantum, lo slogan scelto da un gruppo di giovani attivisti della GiSo richiama lo spirito più battagliero della giornata della donna. L'azione, scattata intorno alle 19, vuole «attirare l'attenzione sulle grandi disparità e sulle ingiustizie che purtroppo contraddistinguono ancora la nostra società» spiegano gli organizzatori.

Il grande telo di una decina di metri ha fatto sfoggio di sé tra i merli (medievalissimi) della rocca per un'ora circa, visibile da Piazza del Sole e dalla Collegiata. Poi è stato rimosso, anche perché la contestazione non è stata concordata - ammettono gli organizzatori - con il Comune. «Si tratta di una contestazione simbolica, non abbiamo fatto credo nulla di male» commenta Yannick De Maria, membro del Comitato della Gioventù Socialista. «Con questo gesto abbiamo voluto ricordare che ancora oggi le donne devono combattere per salvaguardare i propri diritti, per avere le stesse opportunità degli uomini».

Il «medioevo» citato nello striscione è quello «che si incontra ancora nel mondo del lavoro, nella politica ma soprattutto nella vita di tutti i giorni» continua De Maria. Per la GiSo «non è accettabile che ogni giorno ancora moltissime donne subiscano discriminazioni oltraggiose, nella società moderna» aggiunge Leila Guscetti.

Uno spirito di contestazione che è stato stampato, nero su bianco, in una serie di adesivi distribuiti dalla GiSo contestualmente all'azione: «Tenetevi i vostri fiori!» recitano. «Non ci faranno stare zitte». Il piccolo "assalto" alle mura di Castelgrande di oggi ne è la prova.

GiovenùSocialista